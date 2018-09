CALOLZIOCORTE – Al via un nuovo ciclo di letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 6 anni a cura del gruppo “Volontari Nati per Leggere” della biblioteca “C. Cittadini”.

Loro compito sensibilizzare i genitori in merito all’importanza e ai benefici della lettura fin dai primi anni di vita, contribuendo alla diffusione della pratica della lettura in famiglia, strumento prezioso per lo sviluppo cognitivo del bambino e per la relazione affettiva tra grandi e piccoli.

Sabato 29 settembre alle ore 10.30 letture per famiglie con bambine e bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni dal titolo “Tanta voglia di nonni”. I nonni sono invitati a partecipare all’iniziativa (guarda la locandina)

La biblioteca “C. Cittadini” di Calolziocorte inoltre invita i bambini a partecipare alla lettura “W la scuola!” realizzata dai lettori volontari “Quantestorie”. L’iniziativa è prevista venerdì 21 settembre alle ore 20.30 presso la Biblioteca. L’incontro è rivolto a tutte le bambine e i bambini dai 6 anni.

Le letture si terranno presso la Biblioteca “C. Cittadini” (guarda la locandina).

E’ richiesta la presenza dei genitori. La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria presso la biblioteca al numero 0341643820 oppure biblioteca@comune.calolziocorte.lc.it