LECCO – L’esordio dei nuovi assessori della Giunta Brivio è stato subito messo alla prova lunedì sera dai consiglieri di minoranza, attraverso diverse domande di attualità.

E’ il caso del neo assessore allo Sport Roberto Nigriello, interrogato da Emilio Minuzzo (Forza Italia) sull’allagamento del campo numero 4 al Centro Sportivo del Bione. “Ho saputo che il disagio si è verificato a causa della rottura di un tubo, chiedo quando si interverrà per sistemare la perdita che al momento causa non pochi disagi agli utenti” ha detto Minuzzo. Pronta la risposta dell’assessore: “Sono stato informato e ho constatato io stesso la perdita in questione, abbiamo chiesto ai gestori di ripararla al più presto, una settimana di tempo” ha dichiarato.

All’assessore ai Lavori Pubblici Corrado Valsecchi invece il compito di aggiornare la minoranza sullo stato dei cantieri nei parcheggi di via Sassi e di via Grassi. A sollevare la domanda la leghista Cinzia Bettega e Antonio Grandino, subentrato al posto del consigliere dimissionario Pierluigi Lococciolo.

“Credo che chiunque passi da via Sassi si accorga del lavoro fatto fino ad ora – ha detto Valsecchi – ricordo che, contrariamente a quello che si dice, in quel parcheggio stiamo facendo molto più che una nuova pavimentazione. Proprio oggi (lunedì, per chi legge, ndr) ho avuto un confronto con Linee Lecco e abbiamo stabilito di rendere agibile il parcheggio di via Sassi entro la fine del mese. Seguiranno altri interventi che potranno essere effettuati a parcheggio aperto. Alla città e, mi permetto di dire, alla prossima amministrazione, riconsegneremo un’area di sosta nuova a posto sotto tutti i criteri”.

Più lunghi i tempi in via Grassi come emerso: “Al momento non abbiamo tempistiche certe, probabilmente l’apertura sarà posticipata anche per problemi derivanti dalla sovrapposizione di proprietà pubblica e privata per la quale stiamo vedendo la documentazione” ha concluso Valsecchi.