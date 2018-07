BARZIO – Soccorso Alpino in azione ai Piani di Bobbio per un incidente in montagna. Coinvolto uno scalatore di 38 anni impegnato presso la falesia delle Marmotte, di fronte al rifugio Lecco.

L’allarme è scattato intorno alle 12: stando a quanto appreso lo scalatore, primo di cordata, sarebbe caduto per circa 7 metri riportando un sospetto trauma al bacino.

Gli uomini del Cnsas si sono portati sul posto con l’elisoccorso del 118 giunto da Como. Fortunatamente le condizioni del 38enne non sarebbero critiche come inizialmente temuto: è stato trasportato all’ospedale di Monza in codice giallo.