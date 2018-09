PIANI DI BOBBIO – Soccorso Alpino al lavoro nel pomeriggio di domenica, ai Piani di Bobbio: alle ore 13:30 è giunta la chiamata dalla centrale del 112 per una donna di 58 anni, residente in Brianza ferita mentre stava percorrendo la ferrata Minonzio al Zucco Campelli.

A circa trenta metri dalla cima, è caduta procurandosi una lesione alla caviglia destra. Sul posto era già presente un tecnico Cnsas, che ha chiamato i soccorsi.

Sono partiti subito otto operatori della stazione Valsassina e Valvarrone, che hanno raggiunto i Piani di Bobbio con moto e jeep. Hanno poi proseguito a piedi in cima al Zucco Campelli, perché gli elicotteri erano già impegnati in altre missioni di soccorso.

Raggiunta la persona ferita, hanno immobilizzato la gamba con una steccobenda; nel frattempo, verso le ore 16, si è liberato l’elicottero della base di Caiolo (Sondrio), che ha provveduto a sbarcare il tecnico di elisoccorso Cnsas.

Con la collaborazione dei tecnici soccorritori, l’infortunata è stata recuperata e trasportata all’ospedale di Gravedona. Altri tre alpinisti, che erano in compagnia della donna, sono stati accompagnati fino ai Piani di Bobbio e poi trasportati in jeep alla funivia per Barzio.