BOSISIO PARINI – Due incidenti e, in entrambi i casi, c’è stata la fuga dell’automobilista. La Polizia Locale di Bosisio Parini, nei giorni scorsi, è stata impegnata in una attività di indagine per ricostruire i due incidenti.

In entrambi i casi di fondamentale importanza è risultato il contributo fornito dalla rete di videosorveglianza e di lettori targhe che circoscrive l’intero territorio comunale: nel primo caso un parziale di sole tre cifre fornito dalla controparte ha infatti permesso di individuare un’autovettura che, non rispettando lo stop situato su via Brianza all’intersezione con piazza Vittoria, dopo essersi scontrata con un altro veicolo si è dileguata in direzione Cesana Brianza facendo perdere le proprie tracce. Nel secondo caso le immagini della telecamera in via Brianza, all’intersezione con via Cercè, hanno permesso invece di individuare un autoarticolato straniero, corrispondente alla descrizione fornita da un testimone, che manovrando nell’area antistante l’isola ecologica, dopo aver danneggiato un veicolo in sosta si allontanato verso la SS36.

“La rete di telecamere e lettori targhe si è rivelata ancora una volta uno strumento utile a concorrere al monitoraggio del territorio, ma da sola non basta – ha detto il Responsabile del Servizio Matteo Tocchetto -. Determinanti per la buona riuscita delle indagini sono state le dichiarazioni rese dai testimoni che ci hanno fornito gli elementi necessari per individuare con certezza i responsabili dei sinistri. Non da meno è risultata la collaborazione fornita nelle indagini dai colleghi di altre polizie locali: nel primo caso il conducente dell’autovettura, intestata a una signora residente nella provincia bergamasca, è stato rintracciato in un paese del comasco. Per il secondo sinistro, invece, le indagini ci hanno condotto addirittura fino in Liechtenstein, nazione in cui è risultato immatricolato il tir coinvolto nell’incidente condotto, al momento dell’impatto, da cittadino italiano residente in Alto Adige”.

Non avendo causato fortunatamente feriti, i due conducenti hanno evitato la denuncia penale ma sono stati comunque sanzionati ai sensi dell’art. 189 Cds per “fuga in incidente con soli danni a cose” nonché per le altre rispettive violazioni emerse dalla ricostruzione della dinamica dei due sinistri.