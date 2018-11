BOSISIO PARINI – Drammatico incidente a Bosisio Parini. Un ragazzino di 17 anni in prognosi riservata e una ragazza di 16 anni in ospedale con ferite più lievi, è questo il bilancio dell’incidente avvenuto poco dopo le 17 di ieri, sabato 17 novembre, in via Don Luigi Monza.

I due giovani stavano viaggiando in sella a una moto da cross quando, giunti nella frazione di Garbagnate Rota, il giovane che era alla guida ha perso il controllo andando a schiantarsi contro il marciapiede.

L’impatto è stato molto violento ed è stato il 17enne, residente a Merone (Como), a riportare le conseguenze peggiori tanto che al momento dell’arrivo dei soccorsi aveva perso coscienza. L’amica che era seduta dietro, invece, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, la Croce Verde di Bosisio Parini e la Lariosoccorso di Erba, un’auto medica, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della stazione di Cremella che hanno il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.