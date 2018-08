BRESCIA – Hanno vissuto attimi di vera paura i genitori di un bimbo di 5 anni che ha rischiato di morire annegato nella piscina dell’agriturismo, nella zona di Sirmione, dove da qualche giorno la famiglia, di origine inglese, stava soggiornando.

Il piccolo si era allontanato per qualche attimo da mamma e papà, è stato ritrovato solo pochi minuti dopo, dagli stessi genitori, immerso nella piscina, già in arresto cardiaco.

Guidati al telefono dall’operatore della Sala Operativa del 118 di Bergamo, i suoi familiari hanno messo in atto le manovre di rianimazione cardiopolmonare e sono riusciti a far ripartire il cuore del bambino.

In breve li hanno raggiunti i soccorsi da Brescia e da Bergamo (elisoccorso). Il bambino si trova ora ricoverato in rianimazione ai Civili di Brescia.