INTROBIO – Infortunio in montagna per un 73enne soccorso martedì pomeriggio dopo una caduta di circa due metri, mentre si trovava alla cascata Troggia, sopra l’abitato di Introbio, in Valsassina.

L’uomo è stato raggiunto da una squadra del soccorso alpino di Barzio. Fortunatamente avrebbe riportato solo traumi lievi. E’ stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Erba in codice verde.