DERVIO – Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, sabato, poco prima delle 15 a Dervio lungo la strada provinciale 72, dove è rimasto coinvolto un motociclista.

L’uomo di 57 anni, per cause ancora al vaglio dei Carabinieri, mentre stava viaggiando sulla strada provinciale in direzione nord, avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo violentemente sull’asfalto, mentre la ruota anteriore del mezzo si è letteralmente spezzata.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con auto medica e ambulanza del Soccorso Bellanese giunte sul posto. Il motociclista, che a a seguito della brutta caduta ha subito diversi traumi, è stato soccorso e subito trasportato all’ospedale.

Momentaneamente bloccata al traffico la Sp 72 all’altezza di Dervio per consentire le operazioni di soccorso, quindi i rilievi e il ripristino, da parte dei Vigili del Fuoco intervenuti anche loro sul sinistro, delle condizioni di sicurezza della sede stradale.