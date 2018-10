OLGINATE – Brutto incidente quello che si è registrato questa sera, martedì, poco dopo le 19, a Olginate. Due auto si sono scontrate frontalmente mentre stavano transitando in senso opposto lungo via 4 Novembre.

Stando alle informazioni raccolte sul posto, provvidenziale è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto letteralmente aprire come una scatola una delle due auto, sulla quale viaggiavano tre persone: un uomo (al volante della vettura) e due donne, queste ultime rimaste incastrate tra le lamiere e liberate solo grazie al lavoro dei pompieri. Sull’altra auto viaggiava un ragazzo, che sarebbe uscito praticamente illeso dallo scontro.

Immediata la chiamata ai soccorsi con l’arrivo sul posto di tre ambulanze: una dei Volontari di Calolzio, una seconda della Croce Rossa di Lecco e una terza della Croce San Nicolò di Lecco, unitamente ad un’automedica e ai Vigili del Fuoco. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia Stradale.

Alle forze dell’ordine il compito di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le rispettive responsabilità degli automobilisti. La via 4 Novembre, dall’altezza della rotonda situata su via Milano sino alla rotonda dove si incrocia con via Lavello, è stato chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e successivamente l’intervento del carro attrezzi del Soccorso Lanfranchi per liberare la carreggiata dai mezzi incidentati.