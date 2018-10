SUELLO – Brutto incidente quello avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato, a Suello in via san Miro, dove un’auto si è ribaltata. Stando alle informazioni raccolte fortunatamente non ci sarebbero stati feriti.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per determinare la dinamica dell’incidente e le responsabilità del conducente. Al Soccorso Lanfranchi il compito di liberare la carreggiata dal mezzo incidentato.