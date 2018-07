BULCIAGO – Amara sorpresa per i parrocchiani di Bulciago: nella notte tra sabato e domenica, ignoti si sono introdotti all’interno del cantiere per i lavori di restauro del Santuario dei Morti dell’Avello, nella frazione di Bulciaghetto, ed hanno rubato la strumentazione in uso ai professionisti che si stavano occupando dei lavori.

I malviventi hanno forzato il container e asportato tutte le attrezzature di Mario Genovese, il restauratore senza lasciare nemmeno un cacciavite.

“Con nostro rammarico non abbiamo potuto far altro che sporgere ,per ben due volte, denuncia insieme a Mario ai Carabinieri della stazione di Costamasnaga. Esprimiamo la nostra massima solidarietà a Mario Genovese e ai suoi collaboratori che in due notti hanno perso i loro attrezzi speciali accumulati in anni di lavoro” fanno sapere don Marco Tagliabue e il gruppo di volontari che nei giorni scorsi è stato impegnato nella realizzazione della tradizionale Festa dei Morti dell’Avello, in onore della Madonna della Carmine.

Sospesi i lavori al santuario, la cui realizzazione risale al 1905 e che rappresenta uno dei più importanti monumenti legati al culto mariano della Brianza lecchese .

“Nei giorni della festa sulla recinzione di cantiere abbiamo messo un cartello con questa frase: ‘Questo cantiere è il frutto del lavoro, della volontà e della generosità di tante persone!’ …oggi aggiungiamo: forse non tutti l’hanno capito! – spiegano ancora in una nota il parroco e i volontari – Non lasciamo che il gesto di pochi sconsiderati rovini il lavoro di tanti volontari, più o meno giovani che si sono spesi per dar vita al progetto di restauro”.

Per questo dalla parrocchia arriva l’appello ad un aiuto per la ripresa dei lavori da settembre, contribuendo al noleggio o prestando al restauratore le attrezzature di cui necessità ( compressore, sabbiatrice, betoniera, impastatrice…).

“Chiunque voglia aiutarci può contattare Mauro al numero 349.1399046. Grazie per la collaborazione”.