LECCO – Ecco gli eventi previsti per il fine settimana in cittá e nei paesi in provincia.

SABATO 28 APRILE

LECCO

EVENTO – CONCERTO DI PRIMAVERA

DOVE – presso la Casa dell’Economia in via Tonale, 28

ORARIO – ore 21:00

COSTO: ingresso libero

INFO – Filarmonica Giuseppe Verdi Telefono: +39 0341 497121

Email: bandaverdilecco@libero.it Sito web: www.filarmonicaverdilecco.it



LECCO

EVENTO – IL BARBIERE DI SIVIGLIA

Melodramma buffo in due atti di Cesare

Sternini.

All’interno di “All’Opera stagione 2017/2018”

DOVE – Teatro Cenacolo Francescano

ORARIO – ore 21:00

COSTO: Platea A € 25,00, Platea B € 18,00, galleria €

22,00

INFO – Orchestra Sinfonica di Lecco Telefono: +39 0341 282493 – +39 348 8578177 Sito web: www.orchestrasinfonicadilecco.com



LECCO

EVENTO – FEEL GOOD

DOVE – Orsa Maggiore

ORARIO – Dalle 20:00 alle 3:30

INFO – https://www.facebook.com/events/399139900554405/



LECCO

EVENTO – TOUR MANZONIANO

Una guida turistica autorizzata vi guiderà

attraverso la città, percorrendo le tappe che

fanno di Lecco la città manzoniana per

eccellenza.

DOVE – Ritrovo presso l’Infopoint in Piazza XX

Settembre, 23

ORARIO – dalle 14:30 alle 17:30

COSTO: € 15,00 per adulti; gratis per bambini fino ai 12

anni

INFO – Lake Como Food Tours Telefono: +39 349 5600603 Email: info@lakecomofoodtours.com Sito web: www.lakecomofoodtours.com



LECCO

EVENTO – MIMMO PALADINO – GRANDI CICLI

INCISORI 1986 – 2012

mostra di incisioni dell’artista, pittore, scultore e incisore italiano, tra i principali esponenti della Transavanguardia

DOVE – presso Palazzo delle Paure in Piazza XX

Settembre, 22

ORARIO – il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 18:00.

COSTO: ingresso gratuito alla sola mostra

INFO – Si.M.U.L Sistema museale urbano lecchese Telefono: +39 0341 286729 Email: segreteria.museo@comune.lecco.it Sito web: www.museilecco.org



LECCO

IN TRENO CON TERESIO

Esposizione dedicata ai deportati lecchesi del

“Trasporto 81” con testimonianze scritte,

racconti, documenti, eccetera.

Mercoledì 25 aprile alle ore 12:00, dopo la cerimonia istituzionale, visita guidata della mostra.

DOVE – presso il cortile del Palazzo Comunale, in Piazza

Diaz, 1

ORARIO – sabato dalle 8:30 alle 11:30

INFO – Comune di Lecco Telefono: +39 0341 481111



CALOLZIOCORTE

EVENTO – LE SPECIE ALIENE INVASIVE, COME SALVAGUARDARE LA BIODIVERSITA’ Workshop.

In caso di maltempo il programma potrà subire variazioni.

All’interno di “I sabati del giardino”

DOVE – presso Giardino Botanico di Villa de Ponti in Via

A. Galli, 48/a

ORARIO – ore 10:30

COSTO: ingresso libero

INFO – Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino Telefono: +39 0341 240724 Email: cultura@comunitamontana.lc.it Sito web: www.comunitamontana.lc.it



CASATENOVO

EVENTO – FESTA DEL SALAME

46^ edizione

Servizio cucina, musica e balli. Sabato 28: dalle 17:00 alle 23:30; servizio

cucina a cena;

ore 21:00 Orchestra Moreno e Jole

DOVE – Frazione Campofiorenzo

INFO – Festa del Salame di Campofiorenzo Sito web: www.festadelsalame.net



COLICO

EVENTO – MERCATINO TESORI IN SOFFITTA

DOVE – presso Piazza Lago

ORARIO – dalle 9:00

INFO – Pro Loco Colico Telefono: +39 0341 930930 Email: turismocolico@libero.it Sito web: www.turismocolico.it



GALBIATE

EVENTO – VIOLINO E FISARMONICA

Musiche di Bach-Kodaly, Piazzolla,

Morricone, Galliano

“All’interno di Insieme con la musica”

DOVE – Auditorium Cesare Golfari in piazza Golfari

ORARIO – 16:00

COSTO: ingresso libero

INFO – Fondazione Borsieri Email: associazionemikrokosmos@gmail.com Sito web: www.cameristica.it



OLGIATE MOLGORA

EVENTO – LETTURE AD ALTA VOCE PER FAMIGLIE E BAMBINI A 0 A 3 ANNI

DOVE – presso la biblioteca di Olgiate Molgora in Via

Stazione, 20

ORARIO – dalle 10:30 alle 11:30

INFO – biblioteca Telefono: +39 039 9911254 Email: biblioteca@comune.olgiatemolgora.lc.it



OLGIATE MOLGORA

EVENTO – ARTE IN COMUNE 2018: INTERNO

Mostra collettiva pittori di Olgiate;

inaugurazione sabato 07 aprile ore 11:15

DOVE – presso la sala consiliare del Comune di Olgiate

ORARIO – sabato dalle 8:30 alle 12:30

INFO – Pro Loco Olgiate Molgora Telefono: –

Email: proloco.olgiatem@libero.it Sito web: www.comune.olgiatemolgora.lc.it



OSNAGO

EVENTO – GIOCOLANDIA 2018

Fiera dei bambini da 0 a 10 anni. Giochi,

spettacoli, laboratori e attività per famiglie

DOVE – Fiera di Osnago in via Martiri della Liberazione, 1

ORARIO – dalle 9:30 alle 19:00

COSTO: € 10,00 Intero – € 8,00 ridotto con coupon (vedere

sito) – € 5,00 bambini da 3 a 10 anni – ingresso libero per bambini con meno di 3 anni

INFO – Giocolandi@ Email: info.giocolandi@gmail.com

Sito web: www.giocolandiagroup.com



DOMENICA 29 APRILE

LECCO

EVENTO –DA M 87 ALLA GALASSIA SOMBRERO: mostri e giganti negli abissi del cosmo

Proiezione in cupola

DOVE – presso il Planetario Città di Lecco in Corso

Matteotti, 32

ORARIO – ore 16:00

COSTO: intero € 6,00, ridotto € 4,00

INFO – Planetario Città di Lecco – Deep Space Telefono: +39 0341 367584 – +39 328 8985316 Email: info@deepspace.it

Sito web: www.deepspace.it



LECCO

EVENTO – 10 KM DEL MANZONI – 7^ edizione

Partenza Lungo Lario Isonzo ore 10.30 di 3,3

km da compiere 3 volte;

mentre la Corsetta del Manzoni, la corsa non

competitiva per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni, prenderà il via alle ore 9:30:

percorso di 500 m. per bambini fino a 8 anni percorso di 1000 m. per ragazzi dai 9 ai 12

anni

COSTO: vedere sito

INFO – Gsa Cometa Email: info@gsacometa.it

Sito web: www.gsacometa.it



LECCO

LECCO

EVENTO –CELTIC VS RANGERS

DOVE – The Shamrock Irish Pub

ORARIO – Dalle 13:00 ale 16:00

INFO – https://www.facebook.com/events/1910916792266156/



LECCO

EVENTO – LIVE MUSIC NORTHWOOD

DOVE – Red Lecco

ORARIO – Dalle 18:00 alle 1:00

INFO – https://www.facebook.com/events/1838953439458374/



CASATENOVO

EVENTO – AVENGERS: INFINITY WAR

DOVE – Auditorium di Casatenovo

ORARIO – Dalle 16:00 alle 18:00

INFO – https://www.facebook.com/events/163239861016423/?event_time_id=163239867683089



CARENNO

EVENTO – CARENNO IN PRIMAVERA

Ore 10:00 inizio festa

Dalle ore 11:30 alle ore 14:00 ristoro in Piazza Centrale

Ore 11:45 intro spettacolo

Ore 15:00 partenza dal museo Ca’Martì

Ore 16:00 spettacolo comico e giocoleria

Ore 17:00 spettacolo Archè

Esposizione della mostra “Dalle stelle alle stalle”

Aperto anche in caso di maltempo

DOVE – presso il centro storico di Carenno

ORARIO – dalle 10:00

INFO – Pro loco di Carenno Telefono: +39 339 8601838



LA VALLETTA BRIANZA

EVENTO – MA CHE ALBERO E’ QUESTO?

Le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del

Curone organizzano visite guidate nei luoghi più belli ed interessanti dell’area protetta.

DOVE – ritrovo presso il parcheggio in via Spiazzo

ORARIO – ritrovo ore 9:15

COSTO: € 3,00; gratuito per i bambini fino a 12 anni

INFO – Gevcurone Email: gev@parcocurone.it

Sito web: www.gevcurone.it



MANDELLO DEL LARIO

EVENTO – 60^ ANNIVERSARIO FONDAZIONE AVIS

Chorus Band

DOVE – Cineteatro “F. De Andrè”

ORARIO – ore 21:00

INFO – Turismo Mandello Telefono: +39 0341 702318

Email: turismo@mandellolario.it Sito web: www.visitmandello.it



MERATE

EVENTO – CHIUSURA DELLA RASSEGNA 2017/2018

– “MUSICISTI DEL ROYAL CONCERT GEBOUWE CLUB CLASSIC AMSTERDAM”

DOVE – presso l’ Auditorium in Piazza degli Eroi, 1

ORARIO – 17:00

INFO – Scuola di Musica San Francesco

Telefono: +39 039 9905009 Email: sc_musica@libero.it Sito web: www.scuolamusicasanfrancesco.it



MERATE

EVENTO – TUTTI I COLORI DELLE FIABE

DOVE – arteeventi

ORARIO – Dalle 10:00 alle 12:00

INFO – https://www.facebook.com/events/196305634302854/?event_time_id=196305644302853



PASTURO

EVENTO – FESTA DI SAN PIETRO A BAIEDO

Ore 10:00 Santa Messa nella chiesta di San

Pietro con successivo concerto Musicale e rinfresco

Ore 14:00: Giochi sportivi per grandi e bambini; al termine merenda offerta

DOVE – Baiedo

ORARIO – dalle 10:00

INFO – Team Pasturo A.S.D. Email: info@teampasturo.it

Sito web: www.teampasturo.it



VALMADRERA

EVENTO – MERCATINO DELLE PULCI

Per la stagione 2018, il Mercatino delle Pulci

di Valmadrera si terrà la quarta e la quinta

domenica del mese, da gennaio a novembre

escluso agosto, per un totale di 13

appuntamenti!

DOVE – Via Molini – Piazzale del Mercato

INFO – Mercatino delle Pulci di Valmadrera Telefono: +39 347 6295548 Email: ugt@turismovalmadrera.it

Sito web: www.turismovalmadrera.it