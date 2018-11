LECCO – Ecco gli eventi previsti in città e nei paesi in provincia

SABATO 17 NOVEMBRE

LECCO

EVENTO – UNA GIORNATA CON GALILEO GALILEI

ORARIO – ore 15:00 e ore 16:30 Alla bottega di Messer Galileo

ore 20:45 Galileo, uomo e scienziato. I tormenti interiori e le osservazioni che cambiarono il mondo

Il Sabato dei Bambini (dai 6 ai 10 anni)

DOVE – presso Palazzo Belgiojoso Civico Planetario in Corso Matteotti, 32

COSTO € 6,00, ridotto € 4,00

INFO – Planetario Città di Lecco – Deep Space Telefono: +39 0341 367584 – +39 328 8985316 Email: info@deepspace.it Sito web: www.deepspace.it

[clear–line]

LECCO

EVENTO – LIBERI DI RESPIRARE: INSIEME CONTRO L’AMIANTO

DOVE – presso la Sala Don Ticozzi in Via Giuseppe Ongania, 4

ORARIO – ore 14:30

INFO – Associazione Dinamo Culturale Telefono: Email: dinamoculturale@autistici.org Sito web: www.dinamoculturale. noblogs.org

[clear–line]

LECCO

EVENTO – CREATIVAMENTE Mercatino della creatività

DOVE – presso il rione di Castello ORARIO – dalle 9:00 alle 19:00

INFO – Eventi New Generation Telefono: +39 393 9800061 Email: info@eventinewgeneration.it Sito web: www.eventinewgeneration.it

[clear–line]

LECCO

EVENTO – INSIEME CON LA MUSICA 2018/2019 Palma Di Gaetano flauto, Giordano Muolo clarinetto, Danilo Panico pianoforte. Musiche di Brahms, Saint – Saens.

DOVE – presso la Fondazione Borsieri in Via San Nicolò, 8

ORARIO – ore 16:00

COSTO – ingresso libero

INFO – Cameristica Telefono: Email: cameristica@cameristica.it Sito web: www.camerisitca.it

[clear–line]

AIRUNO

EVENTO – RASSEGNA TEATRALE AIRUNESE 23^ edizione Il padre della sposa

DOVE – presso l’Oratorio San Carlo

ORARIO – ore 21:00

COSTO – € 8,00 (€ 5,00 ridotto); € 30,00 per abbonamento; € 45,00 per abbonamento con Opera

INFO – Telefono: +39 339 6420517; +39 393 9579274 Sito web: www.chiesadiairuno. altervista.org

[clear–line]

BARZIO

EVENTO – CORO CANTERING DI ROMA IN CONCERTO Apertura: Coro Femminile Vandelia

DOVE – presso la Chiesa Sant’Alessandro

ORARIO – ore 21:00

INFO – USCI Telefono: +39 349 8270258 (Presidente) Email: info@uscilombardia.it Sito web: www.uscilombardia.it

[clear–line]

BOSISIO PARINI

EVENTO – VISITA ESPERIENZIALE DI VILLA BORDONE LA ROCCHETTA

DOVE – presso Via del Carreggio

ORARIO – ore 15:00

COSTO – € 13,00 a persona con prenotazione obbligatoria

INFO – Villago Telefono: +39 338 3090011 Email: info@villago.it Sito web: www.villago.it

[clear–line]

CALOLZIOCORTE

EVENTO – CASTAGNATA IN PIAZZA Intrattenimento per giovani e famiglie con gara di toro meccanico e balli country. All’interno della rassegna culturale “Estate di San Martino” 27^ edizione

DOVE – presso Piazza Vittorio Veneto

ORARIO – dalle 16:00

INFO – Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino Telefono: +39 0341 240724 Email: cultura@comunitamontana.lc.it Sito web: www.comunitamontana.lc.it

[clear–line]

CASARGO

EVENTO – MOSTRA REGIONALE CAPRA OROBICA Fiera tradizionale con concorsi zootecnici e mercato di prodotti tipici

DOVE – presso il piazzale del Comune

INFO – Turismo in Valsassina Telefono: +39 0341 910144 Email: turismo@valsassina.it Sito web: www. valsassinalavalledeiformaggi.it

[clear–line]

CASATENOVO

EVENTO – MATTINO TRA STORIE E AVVENTURE Letture 0–3 anni

All’interno di “Ti racconto una storia”

DOVE – presso Via Castelbarco, 7

ORARIO – ore 10:30

INFO – Biblioteca di Casatenuovo Telefono: +39 039 9202959 Email: biblioteca@comune. casatenovo.lc.it

[clear–line]

COLICO

EVENTO – LE CASE Storie di carta – racconti e disegni per bambini dai 6 ai 10 anni

Laboratori a numero chiuso (minimo 5, massimo 10 bambini) Iscrizione obbligatoria entro due giorni dall’inizio dell’attività

DOVE – presso la biblioteca in Via alle Torri, 13

ORARIO – dalle 10:00 alle 11:15

COSTO – € 10,00

INFO – Biblioteca di Colico Telefono: +39 0341 940078 Email: biblioteca@comune.colico.lc.it

[clear–line]

COSTAMASNAGA

EVENTO – WUNDERKAMMER Le meraviglie della materia Seguirà nel vicino Costaforum uno spettacolo di musica e arte. In chiusura della serata aperitivo in biblioteca.

DOVE – presso la biblioteca in Piazza Francesco Confalonieri, 4

ORARIO – ore 17:00

INFO – Biblioteca di Costa Masnaga Telefono: +39 031 856731 Email: biblioteca@comune. costamasnaga.lc.it Sito web: www. bibliotecacostamasnaga.com

[clear–line]

DERVIO

EVENTO – MOSTRA DI IMMAGINI E OGGETTI SULLA GRANDE GUERRA

DOVE – presso la sala consiliare del Comune in Piazza IV Novembre

ORARIO – Sabato dalle 9:00 alle 12:00; domenica dalle 14:00 alle 17:00

INFO – Comune di Dervio Telefono: +39 0341 806411 Email: info@comune.dervio.lc.it Sito web: www.dervio.org

[clear–line]

ERVE

EVENTO – LE PIANTE DEL CASTAGNO, USI E ANTICHI SAPERI Passeggiata guidata e visita al nucleo storico. All’interno della rassegna culturale “Estate di San Martino” 27^ edizione

DOVE – ritrovo presso il piazzale del Municipio

ORARIO – ore 9:00

COSTO – partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria

INFO – Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino Telefono: +39 0341 240724 Email: cultura@comunitamontana.lc.it Sito web: www.comunitamontana.lc.it

[clear–line]

ESINO LARIO

EVENTO – CENA SOLIDALE “ATTREZZIAMOCI” Gradita prenotazione

DOVE – presso il Palazzetto dello sport

ORARIO – ore 19:30

INFO – Pro Loco di Esino Lario Telefono: +39 338 7895349 – +39 0341 860111 – +39 3441194351 – +39 3460577252 Email: prolocoesinolario@outlook.com Sito web: www.comune.esinolario.lc.it

[clear–line]

MANDELLO DEL LARIO

EVENTO – MARCO DETTO TRIO – “SERATA IN JAZZ” All’interno della “Stagione conceristica 2018/2019” – 6^ edizione. Pianoforte, contrabbasso, batteria

DOVE – presso il Teatro San Lorenzo

ORARIO – ore 21:00

COSTO – offerta libera

INFO – Scuola San Lorenzo Telefono: +39 339 4884237 Email: direzionescuolamusica@mandellosanlor enzo.it Sito web: www.mandellosanlorenzo.it

[clear–line]

MERATE

EVENTO – DOLORE MINIMO Presentazione del libro

Incontri con la poesia

DOVE – presso Via Don Cazzaniga, 3

ORARIO – 18:00

INFO – Artee20 Telefono: Email: associazione@artee20.it Sito web: www.artee20.it

[clear–line]

OGGIONO

EVENTO – LE BELLE LETTURE Rassegna di letture ad alta voce dedicate alla lingua italiana Decameron A seguire incontro col pubblico

DOVE – presso la Biblioteca Civica Franco Pirola in Via Vittorio Veneto, 1

ORARIO – ore 18:00

INFO – Piccoli idilli Telefono: +39 338 3668167; +39 348 8556258 Email: info@piccoliidilli.it Sito web: www.piccoliidilli.it

[clear–line]

DOMENICA 18 NOVEMBRE

LECCO

EVENTO – PLEIADI E IADI, AVANGUARDIA DEL CIELO INVERNALE Proiezione in cupola

DOVE – presso Palazzo BelgiojosoCivico Planetario in Corso Matteotti, 32

ORARIO – ore 16:00

COSTO – € 6,00, ridotto € 4,00

INFO – Planetario Città di Lecco – Deep Space Telefono: +39 0341 367584 – +39 328 8985316 Email: info@deepspace.it Sito web: www.deepspace.it

[clear–line]

LECCO

EVENTO – CREATIVAMENTE Mercatino della creatività

DOVE – presso Piazza Garibaldi

ORARIO – dalle 9:00 alle 19:00

INFO – Eventi New Generation Telefono: +39 393 9800061 Email: info@eventinewgeneration.it Sito web: www.eventinewgeneration.it

[clear–line]

LECCO

EVENTO – VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA ” L’OTTOCENTO LOMBARDO” Iscrizioni entro il 26 Ottobre

DOVE – presso il Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre, 22

ORARIO – ore 14:30

INFO – Consorzio Brianteo Villa Greppi Telefono: +39 039 9207160 Email: info@villagreppi.it Sito web: www.villagreppi.it

[clear–line]

AIRUNO

EVENTO – BUROLLATA ON THE ROAD

DOVE – presso il parcheggio dell’Oratorio in Via Postale Vecchia, 24

ORARIO – ore 14:30

INFO – Comune di Airuno Telefono: +39 039 9943222 Email: protocollo@comune.airuno.lc.it Sito web: www.comune.airuno.lc.it

[clear–line]

CALCO

EVENTO – VISITA GUIDATA ALLA CHIESA SANTI GOTTARDO E COLOMBANO Richiesta prenotazione

DOVE – presso Via Parrocchiale, 41

ORARIO – ore 15:00

INFO – Claudio Ponzoni Telefono: +39 039 9910846 Email: ponzoni.claudio@libero.it Sito web: www.claudioponzoni.it

[clear–line]

CALOLZIOCORTE

EVENTO – COMMERCIANTE PER UN GIORNO – 7^ edizione

DOVE – presso Zona Lavello

ORARIO – dalle 8:30

INFO – Pro Loco Calolziocorte Telefono: +39 0341 630956 Email: proloco.calolzio@libero.it Sito web: www.facebook.com/ProLoco–Calolziocorte

[clear–line]

CALCO

EVENTO – VISITA GUIDATA ALLA CHIESA SANTI GOTTARDO E COLOMBANO Richiesta prenotazione

DOVE – presso Via Parrocchiale, 41

ORARIO – ore 15:00

INFO – Claudio Ponzoni Telefono: +39 039 9910846 Email: ponzoni.claudio@libero.it Sito web: www.claudioponzoni.it

[clear–line]

CALOLZIOCORTE

LA FAMIGLIA MODERNA All’interno di “Calolziocorte a teatro”

DOVE – presso il Cineteatro Auditorium in Piazza Arcipresbiterale

ORARIO – ore 21:00

COSTO – € 9,00; € 30,00 per abbonamento

INFO – Pro Loco Calolziocorte Telefono: +39 0341 630956 Email: proloco.calolzio@libero.it Sito web: www.facebook.com/ProLoco–Calolziocorte

[clear–line]

ERVE

EVENTO – LA BATTITURA DELLE CASTAGNE Con laboratorio dimostrativo di lavorazione del legno

DOVE – presso Località Nesolio

ORARIO – dalle 9:30 alle 11:30

INFO – Comune di Erve Telefono: +39 0341 607777 Email: erve@comune.erve.lc.it Sito web: www.comune.erve.lc.it

IMBERSAGO

EVENTO – “IL MERCATINO DELL’ANTICO 2018”

DOVE – presso Piazza Garibaldi

ORARIO – dalle 9:00 alle 18:00

INFO – Proloco Imbersago Telefono: Email: info@prolocoimbersago.it Sito web: www.prolocoimbersago.it

[clear–line]

MANDELLO DEL LARIO

EVENTO – LA CHIESA DI SAN GIORGIO

DOVE – presso la località di Crebbio

ORARIO – ore 15:00

INFO – Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino Telefono: +39 0341 240724 Email: cultura@comunitamontana.lc.it Sito web: www.comunitamontana.lc.it

[clear–line]

MERATE

EVENTO – LA SIGNORINA PAPILLON Merate III Festival Nazionale

DOVE – presso l’Auditorium Comunale in Piazza degli Eroi

ORARIO – ore 17:30

INFO – Ronzinante teatro Telefono: +39 335 5254536 Email: info@ronzinante.org Sito web: www.ronzinante.org

[clear–line]

PRIMALUNA

EVENTO – BMERCATINI DI NATALE

Bancarelle dedicate all’artigianato natalizio. Possibilità anche di pranzare con piatti tipici e nel pomeriggio frittelle per tutti.

DOVE – presso il centro storico del paese

ORARIO – dalle 8:00

INFO – Comune di Primaluna Telefono: +39 0341 980253 Email: – Sito web: www.comune.primaluna.lc.it

[clear–line]

VERDERIO

EVENTO – MERCATINI DI NATALE Punti ristoro, animazione pomeridiana per bambini e musica e intrattenimento: dalle 14:30 alle 16:30 Babbo Natale riceve le letterine dei bambini; ore 15:00 spettacolo di burattini.

DOVE – presso il Viale dei Municipi

ORARIO – dalle 9:00 alle 19:00

INFO – Pro Loco Verderio Telefono: +39 366 2174044 Email: proloco.verderio@gmail.com Sito web: http://prolocoverderio.wixsite. com

[clear–line]