LECCO – Ecco gli eventi previsti in città e nei paesi in provincia

SABATO 24 NOVEMBRE

LECCO

EVENTO – CONCERTO CORO GRIGNA 60° di fondazione

DOVE – presso l’Auditorium Casa dell’Economia in Via Tonale, 30

ORARIO – ore 21:00

INFO – Coro Grigna Telefono: +39 0341 497074 Email: info@corogrigna.it Sito web: www.corogrigna.it



LECCO

EVENTO – LECCO SOTTERRANEA Visita dei resti e dei sotterranei del castello di Lecco! L’evento avrà luogo anche in caso di maltempo. È obbligatoria la prenotazione inviando una mail a lecco@faigiovani.fondoambiente.it

DOVE – ritrovo presso la Biblioteca Civica Uberto Pozzoli in Via Bovara

ORARIO – ore 10:00

COSTO – contributo libero

INFO – FAI delegazione Lecco Telefono: – Email: lecco@faigiovani.fondoambiente. it Sito web: www.fondoambiente.it/Chisiamo/Index.aspx?q=lecco



ABBADIA LARIANA

EVENTO – CONCERTO D’ORGANO Parte della Rassegna Organistica “Giuseppe Zelioli”

DOVE – presso la Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio

ORARIO – ore 21:00

INFO – Associazione musicale Harmonia Gentium Telefono: – Email: info@harmoniagentium.it Sito web: www.harmoniagentium.it



AIRUNO

EVENTO – RASSEGNA TEATRALE AIRUNESE 23^ edizione Opera “Il trovatore”

DOVE – presso l’Oratorio San Carlo

ORARIO – ore 21:00

COSTO – € 20,00; € 45,00 per abbonamento rassegna con Opera

INFO – Telefono: +39 339 6420517; +39 393 9579274 Email: Sito web: www.chiesadiairuno. altervista.org



BARZANO’

EVENTO – TOMBOLA CHE STORIA! Letture animate per bambini dai 4 agli 8 anni

DOVE – presso la Biblioteca di Barzanò in Via Paladini, 3

ORARIO – ore 16:00

INFO – Biblioteca di Barzanò Telefono: +39 039 9272150 – +39 039 921301 Email: Sito web: www.comune.barzano.lc.it



DERVIO

EVENTO – IN… CANTA DI BLU Serata di sensibilizzazione sull’ autismo, con la partecipazione del Coro Delphum

DOVE – presso la Chiesa di San Pietro e Paolo in Piazza 11 Febbraio

ORARIO – ore 21:00

INFO – Illumina di Blu Valsassina Telefono: +39 340 4722643 Email: illuminadiblu.valsassina@gmail. com



LOMAGNA

EVENTO – LE BELLE LETTURE Rassegna di letture ad alta voce dedicate alla lingua italiana

Anche il sole fa schifo. A seguire incontro col pubblico

DOVE – presso la Biblioteca Comunale in Via Roma, 2

ORARIO – ore 21:00

INFO – Piccoli idilli Telefono: +39 338 3668167; +39 348 8556258 Email: info@piccoliidilli.it Sito web: www.piccoliidilli.it



MONTEVECCHIA

EVENTO – TEMPO DI STORIE! Letture animate per bambini da 3 a 7 anni

DOVE – presso Via Belvedere, 36

ORARIO – ore 10:30

INFO – Biblioteca di Montevecchia Telefono: +39 039 9930053



VALMADRERA

EVENTO – LE MERAVIGLIE MENTALI Spettacolo di mentalismo

DOVE – presso il Cineteatro Artesfera in Via dell’Incoronata, 8

ORARIO – ore 21:00

COSTO – € 10,00 intero; € 5,00 sotto i 25 anni

INFO – Comune di Valmadrera Telefono: +39 0341 205111 Email: biblioteca@comune. valmadrera.lc.it Sito web: www.valmadrera.gov.it



VARENNA

EVENTO – SPINA (FE), UNA VIVACE CITTÀ ETRUSCA ALLA FOCE DEL PO

DOVE – presso l’Associazione Scanagatta in Via dell’Arco

ORARIO – ore 21:00 COSTO – ingresso libero

INFO – Ass. Scanagatta Telefono: +39 0341 830367 Email: varennaturismo@gmail.com



DOMENICA 25 NOVEMBRE

LECCO

EVENTO – ACCADUEO’ ovvero L’ACQUA MAGICA Le domeniche per bambini e famiglie All’interno di “Teatro Invito stagione 2018/2019 – C’è spettacolo a teatro”

DOVE – Spazio Teatro Invito in Via Ugo Foscolo, 42

ORARIO – ore 16:00

COSTO – Ingresso € 5,00; abbonamento per 4 spettacoli € 15,00

INFO – Il Cerchio Tondo Telefono: +39 338 5940134 Email: ilcerchiotondo@libero.it Sito web: www.ilcerchiotondo.it



LECCO

EVENTO – GRETEL E HÄNSEL All’interno di Piccoli e Grandi Insieme. Spettacolo teatrale per bambini dai 4 anni.

DOVE – presso il Teatro Cenacolo Francescano in Piazza Cappuccini, 3

ORARIO – ore 15:30

COSTO – adulti € 5,00; bambini € 4,00

INFO – Teatro Cenacolo Francescano Telefono: +39 0341 372329 Email: info@teatrocenacolofrancescano.it Sito web: www. teatrocenacolofrancescano.it



LECCO

EVENTO – CACCIA AI PARTICOLARI I bambini, con le loro famiglie, prenderanno parte a una “caccia ai particolari”. Ogni gruppo dovrà cercare alcuni dettagli dei dipinti e, una volta trovati, disegnarli e unirli in una sorta di “puzzle artistico”. Attività consigliata per bambini dai 5 ai 12 anni. Prenotazione obbligatoria – massimo 30 partecipanti.

DOVE – presso Palazzo delle Paure in Piazza XX Settembre, 22

ORARIO – dalle 11:00 alle 12:00

COSTO – si accede con il biglietto della mostra e l’attività sarà gratuita.

INFO – Si.M.U.L Sistema Museale Urbano Lecchese Telefono: +39 0341 286729 Email: segreteria.museo@comune. lecco.it Sito web: www.museilecco.org



LECCO

EVENTO – IL CIELO DI NOVEMBRE Proiezione in cupola

DOVE – presso Palazzo BelgiojosoCivico Planetario in Corso Matteotti, 32

ORARIO – ore 16:00

COSTO – € 6,00, ridotto € 4,00

INFO – Planetario Città di Lecco – Deep Space Telefono: +39 0341 367584 – +39 328 8985316 Email: info@deepspace.it Sito web: www.deepspace.it



LECCO

EVENTO – CREATIVAMENTE Mercatino della creatività

DOVE – presso Lungolago Cesare Battisti

ORARIO – dalle 9:00 alle 19:00

INFO – Eventi New Generation Telefono: +39 393 9800061 Email: info@eventinewgeneration.it Sito web: www.eventinewgeneration.it



LECCO

EVENTO – AMEN: LA CERTEZZA DELLA FEDE Coro Siyahamba, Gruppo Corale Melos, Vocis Musicae Studium

DOVE – presso la Chiesa San Giuseppe al Caleotto

ORARIO – ore 21:00

INFO – USCI Telefono: +39 349 8270258 (Presidente) Email: info@uscilombardia.it Sito web: www.uscilombardia.it



CALOLZIOCORTE

EVENTO – LE PIANTE E GLI ANIMALI SI PREPARANO AL LETARGO Visita guidata a tema per famiglie. All’interno della rassegna culturale “Estate di San Martino” 27^ edizione

DOVE – presso il giardino botanico di Villa de Ponti

ORARIO – ore 15:30

INFO – Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino Telefono: +39 0341 240724 Email: cultura@comunitamontana.lc.it Sito web: www.comunitamontana.lc.it



CORTENOVA

EVENTO – MERCATINI DI NATALE Alle 12:00 è possibile pranzare in loco con taragna e trippa

DOVE – presso Prato San Pietro

ORARIO – dalle 10:00 alle 16:30

INFO – Comune di Cortenova Telefono: +39 0341 901110 Sito web: www.comune.cortenova.lc.it



GARLATE

EVENTO – SOGNI DI SETA Visita guidata e laboratorio

Prenotazione obbligatoria entro la mattina precedente

DOVE – presso il Museo della Seta Abegg in Via Statale,490

ORARIO – ore 15:00

COSTO – € 6,00, gratuito sotto i 3 anni

INFO – Museo della seta Abegg Telefono: +39 0341 681306 (info); +39 331 9960890 (prenotazioni) Email: info@museosetagarlate.it; prenotazione@museosetagarlate.it Sito web: www.museosetagarlate.it



MONTEVECCHIA

EVENTO – IL TERRITORIO DAL PUNTO DI VISTA GEOLOGICO Le Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone organizzano visite guidate nei luoghi più belli ed interessanti dell’area protetta.

DOVE – presso la Sede Parco Cascina Butto

ORARIO – ore 9:00

COSTO – € 3,00; gratuito per i bambini fino a 12 anni

INFO – Gev Curone Telefono: Email: gev@parcocurone.it Sito web: www.gevcurone.it



MONTICELLO BRIANZA

GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI ore 14:30 Per bambini: prove di salita in Tree Climbing e “C’era una foglia…” Laboratorio creativo; ore 15:00 passeggiata Botanica tra gli alberi del parco; ore 16:00 “un amico in più!” e merenda per tutti. Si consiglia prenotazione

Evento rinviato dell’11 Novembre 2018

DOVE – presso il Consorzio Brianteo Villa Greppi in Via Monte Grappa, 21

INFO – Villa Greppi Telefono: +39 039 9207160 Email: attivitaculturali@villagreppi.it Sito web: www.villagreppi.it



NIBIONNO

EVENTO – CAMMINATA PER LA SALUTE 2018 Una camminata non competitiva alla riscoperta del territorio locale, per avvicinare i bambini e le famiglie all’importanza di una sana attività fisica. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica; partenza ore 9:30 a piedi, di corsa e in nordic walking. Percorsi: Relax (5 km) e Panorama (10 km). All’arrivo verrà offerto un goloso ristoro e al termine della manifestazione numerosi premi a sorteggio.

DOVE – presso presso il Centro Benessere Wet Life in Via Gaggio, 1

ORARIO – dalle 8:30 alle 12:30

COSTO – € 5,00 adulti; € 3,00 minorenni

INFO – Pillole di Salute Telefono: Pillole di Salute Email: pillole@giretto.it Sito web: www.pilloledisalute.com



OLGIATE MOLGORA

EVENTO – PINOCCHIO Spettacolo di burattini

DOVE – presso la Biblioteca in Via Stazione, 20

ORARIO – ore 16:00

INFO – Pro Loco Olgiate Molgora Telefono: +39 039 508023 Email: proloco.olgiatem@libero.it Sito web: www.prolocoolgiatemolgora. it



OLGIATE MOLGORA

EVENTO – MERCATINO DI NATALE 17^ edizione Dalle 11:00 alle 16:00 Letterine a Babbo Natale

DOVE – presso Viale Sommi Picenardi

ORARIO – dalle 10:00 alle 18:00

INFO – Pro Loco Olgiate Molgora Telefono: +39 039 508023 Email: proloco.olgiatem@libero.it Sito web: www.prolocoolgiatemolgora. it



OLGIATE MOLGORA

EVENTO – LE AVVENTURE DI PINOCCHIO Spettacolo di burattini e musica dal vivo. All’interno della “19^ Rassegna Provinciale di Teatro dei Burattini”

DOVE – presso la biblioteca in Via Stazione, 20

ORARIO – ore 16:00

INFO – Il Cerchio Tondo Telefono: +39 338 5940134 Sito web: www.ilcerchiotondo.it



VALMADRERA

EVENTO – “MERCATINO DELLE PULCI” Per la stagione 2018, il Mercatino delle Pulci di Valmadrera si terrà la quarta e la quinta domenica del mese, da gennaio a novembre escluso agosto, per un totale di 13 appuntamenti!

DOVE – presso Via Molini nel Piazzale del Mercato

INFO – Mercatino delle Pulci di Valmadrera Telefono: +39 347 6295548 Email: ugt@turismovalmadrera.it Sito web: www.turismovalmadrera. it/portale



VALMADRERA

EVENTO – SINCERAMENTE BUGIARDI All’interno della Rassegna teatrale “Città di Valmadrera” – 1^ edizione

DOVE – presso il Cine Teatro Artesfera in Via dell’Incoronata, 8

ORARIO – ore 21:00

COSTO – € 18,00 + 2,00 di prevendita

INFO – Idea in più Telefono: +39 333 9363281 Sito web: www.ideainpiu.it



VIGANO’

EVENTO – BRIANZA CLASSICA XV edizione Aspettando il Natale… a suon di ottoni!

DOVE – presso la parrocchia San Vincenzo in Via della Vittoria, 16

ORARIO – ore 20:30

INFO – Brianza Classica Telefono: +39 339 8862993 Email: info@brianzaclassica.it Sito web: www.brianzaclassica.it