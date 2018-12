LECCO – Ecco gli eventi previsti per questo fine settimana in città e nei paesi in provincia

SABATO 8 DICEMBRE

LECCO

EVENTO – ISTANTANEE Reportage fotografico dal Giappone

DOVE – presso lo Spazio D in Via Corti, 8

ORARIO – dal lunedì al sabato dalle ore 15:00 alle ore 18:00; la domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00

INFO – Spazio D Telefono: +39 348 8523307 Email: info@spaziod.net Sito web: www.spaziod.ne



LECCO

EVENTO – GLI ALBERI MONUMENTALI mostra d’arte legata al progetto didattico “Esploriamo l’arte”

DOVE – presso Via Azzone Visconti, 12

INFO – Galleria Bellinzona Telefono: +39 339 7454708 Email: info@galleriabellinzona.it Sito web: www.galleriabellinzona.it



BARZANO

EVENTO – IL VILLAGGIO DI NATALE Caldarroste, vin brulé, mercatino, pista di pattinaggio, casa di Babbo Natale. All’interno di “Natale a Barzago”

DOVE – presso il Centro Sportivo in Via Leopardi

ORARIO – dalle 10:00

INFO – Comune di Barzago Telefono: +39 031 860227 Sito web: www.comune.barzago.lc.it



BARZIO

EVENTO – LE CORTI

Dalle 14:30: Mercatini natalizi in Via Roma

Dalle 18:00: nelle corti del apese atmosfere di un tempo e degustazione piatti della tradizione

INFO – Le Contrade Telefono: Email: lecontradebarzio@gmail.com Sito web: www.contradebarzio.info



CASATENOVO

EVENTO – MERCATINO SOTTO L’ALBERO All’interno di “Aspettando il Natale 2018”

DOVE – presso Via Volta,40

ORARIO – ore 10:00

INFO – Comune di Casatenovo Telefono: +39 039 92351 Email: Sito web: www.comune.casatenovo. lc.it



CIVATE

EVENTO – ASPETTANDO IL NATALE ore 9:00 Mercatini di Natale ore 11:45 Polenta taragna ore 14:30 Accademia degli elfiLaboratorio creativo ore 15:30 Ufficio postale di Babbo Natale

DOVE – presso Piazza Antichi Padri

INFO – Comune di Civate Telefono: +39 0341.213111 Email: info@comune.civate.lc.it Sito web: www.comune.civate.lc.it



CREMENO

EVENTO – MERCATINI DELL’HOBBISTICA di Natale

DOVE – presso Piazza Europa

ORARIO – dalle 8:30 alle 18:00

INFO – Comune di Cremeno Telefono: +39 0341 996113 Sito web: www.comune.cremeno.lc.it



ESINO LARIO

EVENTO – SANTA CECILIA a cura della Banda San Vittore di Esino Lario

ORARIO – dalle ore 10:00 alle ore 18: 00

INFO – Comune di Esino Lario Telefono: +39 0341 860111 Email: info@comune.esinolario.it Sito web: www.comune.esinolario.lc. it



GALBIATE

EVENTO – COSÌ, SU DUE PIEDI Calzolai, ciabattini e zoccolai in Brianza e nel Lecchese

DOVE – presso MEAB in Località Camporeso

ORARIO – dalle 9:00 alle 12.30 il martedì, mercoledì e venerdì; dalle 9: 00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00 il sabato e la domenica

INFO – Museo Etnografico dell’ Alta Brianza Telefono: +39 0341 240193 Email: Sito web: www.meabparcobarro. weebly.com



MALGRATE

EVENTO – CONCERTO DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE All’interno di “Nativitas 2018 – I Cori Lombardi cantano il Natale”

DOVE – presso Chiesa di San Grato

ORARIO – ore 21:00

INFO – U.S.C.I. Lombardia Telefono: +39 349 8270258 Email: info@uscilombardia.it Sito web: www.uscilombardia.it



MANDELLO DEL LARIO

EVENTO – MOSTRA DELLE ASSOCIAZIONI All’interno di “Magico Natale 2018”

ore 16:00 Lancio dei palloncini con le letterine

DOVE – presso la Frazione Molina ORARIO – dalle 10:00 alle 18:00 COSTO: INFO – Comune di Mandello del Lario Telefono: +39 0341 708111; +39 0341 702318 Email: info@mandellolario.it Sito web: www.mandellolario.it



MANDELLO DEL LARIO

EVENTO – ANDANDO PER … PRESEPI Presepi in esposizione per le vie e le piazze del paese; tutti i presepi saranno inseriti in una mappa che verrà consegnata insieme a un attestato di partecipazione

DOVE – per le vie del paese

INFO – Comune di Mandello del Lario Telefono: +39 0341 708111; +39 0341 702318 Email: info@mandellolario.it Sito web: www.mandellolario.it



MERATE

EVENTO – POLIFONIE SOTTO LA TORRE – CONCERTO DI NATALE All’interno di “Nativitas 2018 – I Cori Lombardi cantano il Natale”

DOVE – presso l’Auditorium Comunale

ORARIO – ore 17:00

INFO – U.S.C.I. Lombardia Telefono: +39 349 8270258 Email: info@uscilombardia.it Sito web: www.uscilombardia.it



OLGIATE MOLGORA

EVENTO – PORTE E FINESTRE Mostra collettiva

DOVE – presso la Sala Consiliare del Comune di Olgiate Molgora

INFO – Pro Loco Olgiate Molgora Telefono: +39 342 005 4335



PADERNO D’ADDA

EVENTO –BRIANZA CLASSICA XV edizione Il Barocco veste rosa

DOVE – presso la Parrocchia Santa Maria Assunta in Piazza della Chiesa, 1

ORARIO – ore 21:00

INFO – Brianza Classica Sito web: www.brianzaclassica.it



PASTURO

EVENTO – AGRINATALE… E LA FATTORIA DI BABBO NATALE! 2^ edizione Casa e ufficio postale di Babbo Natale, fattoria natalizia, laboratori didattici, cavalli, battesimo della sella, mercatino prodotti tipici, mercatino artigianato, degustazioni

DOVE – presso il Centro Zootecnico Valsassina in Via Provinciale, 4

ORARIO – dalle 10:00 alle 19:00

INFO – Comune di Pasturo Telefono: +39 0341 919705 Email: tecla.bertarini@gmail.com Sito web: www.naturaincorso.it



PESCATE

EVENTO – SAGRA DELLA BUSECCA 6^ edizione

DOVE – presso il Parco Torrette

ORARIO – dalle 12:00 fino a esaurimento

INFO – Comune di Pescate Telefono: +39 347 0485052 – +39 348 4751830 Email: info@comune.pescate.lc.it Sito web: www.comune.pescate.lc.it



DOMENICA 9 DICEMBRE

LECCO

LECCO

LECCO

EVENTO – APERTURA DEL CONVENTO E DELLA CHIESA DI PESCARENICO

Aperture del Convento e della Chiesa di Pescarenico per visite libere e guidate da volontari della parrocchia.

DOVE – presso il Convento e Chiesa di Pescarenico

ORARIO – dalle 15:00 alle 18:00

INFO – Susanna DeMaron Tel.: +39 0341 350693 – +39 349 3564761 E-mail: suedemaron@libero.it ; susanna.demaron@gmail.com



LECCO

EVENTO – PLEADI, IADI E M1: I GIOIELLI DEL TORO Proiezione in cupola. A cura del Gruppo Astrofili Deep Space

DOVE – presso Palazzo Belgiojoso – Civico Planetario in Corso Matteotti, 32

ORARIO – ore 16:00

COSTO: € 6,00, ridotto € 4,00

INFO – Planetario Città di Lecco – Deep Space Telefono: +39 0341 367584; +39 328 8985316 Email: info@deepspace.it Sito web: www.deepspace.it



LECCO

EVENTO – BANCARELLE DI NATALE

DOVE – presso Viale Dante

ORARIO – dalle 8:00 alle 19:00

INFO – Comune di Lecco Telefono: +39 0341 481111 Email: Sito web: www.comune.lecco.it



CALOLZIOCORTE

EVENTO – CON TUTTO IL BENE CHE TI VOGLIO All’interno di “Calolziocorte a teatro”

DOVE – presso il Cineteatro Auditorium in Piazza Arcipresbiterale

ORARIO – ore 21:00

COSTO: € 9,00; € 30,00 per abbonamento

INFO – Pro Loco Calolziocorte Telefono: +39 0341 630956 Email: proloco.calolzio@libero.it Sito web: www.facebook.com/ProLoco-Calolziocorte



CASATENOVO

EVENTO – AD UN PASSO DAL NATALE All’interno di “Aspettando il Natale 2018”

DOVE – partenza presso l’Oratorio San Giorgio

ORARIO – partenza libera tra le 7:30 e le 9:00

INFO – Comune di Casatenovo Telefono: +39 039 92351 Sito web: www.comune.casatenovo. lc.it



GALBIATE

MANDELLO DEL LARIO

EVENTO – PISTA PATTINAGGIO SU GHIACCIO All’interno di “Magico Natale 2018”

DOVE – presso Piazza L. Da Vinci

ORARIO – sabato e festivi dalle 10:00 alle 12:30, dalle 14:30 alle 19:00 e dalle 21:00 alle 22:30

COSTO: € 5,00 un’ora; € 8,00 senza limiti di tempo

INFO – Comune di Mandello del Lario – Struttura Cultura e Turismo Telefono: +39 0341 708907; +39 0341 702318 Sito web: www.visitmandello.it



MERATE

EVENTO – ANIMAZIONE PER BAMBINI all’interno di “Natale a Merate”

DOVE – presso le vie del centro

ORARIO – dalle ore 15:00

INFO – Pro Loco Merate Telefono: +39 039 9901323 Email: info@prolocomerate.org Sito web: www.prolocomerate.org



OLGIATE MOLGORA

EVENTO – PORTE E FINESTRE Mostra collettiva

DOVE – presso la Sala Consiliare del Comune di Olgiate Molgora

INFO – Pro Loco Olgiate Molgora Telefono: +39 342 005 4335