INVERIGO – Lutto a Inverigo per la scomparsa di Riccardo Rovelli, 27 anni, deceduto all’Ospedale Niguarda di Milano nella tarda serata di domenica.

Qui il giovane era stato trasportato d’urgenza, in condizioni disperate, domenica pomeriggio, dopo una brutta caduta non molto distante dal Rifugio Martina, sopra Lezzeno. Riccardo aveva picchiato la testa contro un sasso. Da subito le sue condizioni erano apparse gravissime ai soccorritori giunti sul luogo in elicottero. Poi la corsa verso il Niguarda, dove Riccardo è stato sottoposto ad una delicata operazione chirurgica. Purtroppo però il giovane non ce l’ha fatta, spegnendo così le ultime speranze dei familiari e degli amici.

A piangerlo l’intero paese che ieri, lunedì, si è stretto nel dolore e nel ricordo del giovane, titolare insieme al fratello di una società di viaggi, la Errezeta RZ Events. Ancora da fissare la data del funerale: sul corpo del giovane è stata disposta l’autopsia.