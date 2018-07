CORTENOVA – Soccorsi in azione in frazione Bindo di Cortenova per una donna anziana ferita dopo essere caduto nel fiume Pioverna.

Sarebbe stata la stessa 79enne dell’incidente a dare l’allarme mobilitando gli uomini del Soccorso Alpino, partiti da Barzio, insieme ad un ambulanza della Croce Rossa e i Vigili del Fuoco.

In azione anche l’elisoccorso per individuare e raggiungere la persona ferita. L’anziana avrebbe riportato un trauma all’anca.