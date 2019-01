BELLANO – Tragedia sfiorata in quel di Bellano, questa sera, sabato, in occasione dell’attesissima Pesa Vegia. Un cipresso, probabilmente “piegato” dal vento, situato nel giardino della casa parrocchiale, è stato sradicato. Precipitando l’albero ha sfondato il muro di cinta della casa finendo per abbattersi sulla chiesa di piazza San Giorgio.

Nel precipitare il cipresso ha fatto cadere alcuni calcinacci che hanno colpito due persone, una ragazza di 24 anni e un uomo di 44, rimasti feriti in modo non grave.

Immediata la chiamata ai soccorsi con tre ambulanze sul posto unitamente all’auto medica, ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell’Ordine.

A causa dell’incidente il percorso del corteo subirà una variazione mentre, proprio a causa del forte vento, sia i fuochi d’artificio che il tradizionale falò al molo saranno probabilmente posticipati alla prossima settimana.

Maggiori informazioni non appena possibile.