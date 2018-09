LECCO – Chiusa temporaneamente, nella tarda mattinata di venerdì, via Cairoli dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti dopo la caduta di alcuni calcinacci dal muro di un edificio.

I pompieri hanno effettuato un sopralluogo e nel frattempo è stata interdetto il passaggio sia delle auto che dei pedoni. Fortunatamente nessun passante è rimasto ferito nel crollo del materiale.

Un nastro di segnalazione è stato posto per transennare il marciapiede che scorre sotto la palazzina, per scongiurare eventuali rischi per i passanti. Sul posto anche la Polizia Locale per deviare altrove la viabilità. Il passaggio è stato poi riaperto ai pedoni che possono utilizzare il marciapiede dalla parte opposta della strada.