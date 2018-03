CADORAGO – Gli uomini del Gruppo Carabinieri Forestali di Como hanno denunciato C.M. di anni 37 e R.A. di anni 40 poiché detenevano in condizioni definite “incompatibili con la natura” tre cani di razza Dogo Argentino e 7 maiali.

Gli animali sono stati tutti posti sotto sequestro: i cani si trovavano in tre recinti fatiscenti su terra battuta intrisa di escrementi ed urine, privi di acqua, cibo ed idoneo ricovero; i cani erano in condizioni igieniche insufficienti ed in condizioni nutrizionali precarie; mentre i maiali erano ricoverati in un recinto fangoso, senza un’area asciutta e pulita per il riposo, anch’essi privi di cibo ed acqua.

I cani posti sotto sequestro sono stati trasferiti in un canile privato, mentre i maiali per il momento sono rimasti sul posto con delle prescrizioni medico veterinarie impartite dai veterinari dell’ATS presenti.

Sono in corso ulteriori accertamenti.