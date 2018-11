CALCO – Fortunatamente non ci sarebbero feriti gravi nell’incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 3 novembre, in via Nazionale a Calco.

Poco dopo le 23, due auto si sono scontrare frontalmente nei pressi della rotonda dove si incontrano via San Vigilio e via Italia, tre le persone coinvolte ma nessuno di loro avrebbe riportato gravi traumi a seguito dello scontro.

Spetterà alla Polizia ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre sul posto sono intervenute due ambulanze, l’automedica e i Vigili del Fuoco. L’impatto è stato violento tanto che la parte anteriore di entrambi i mezzi è andata completamente distrutta.