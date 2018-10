LECCO – Nel pomeriggio di mercoledì scorso, 17 ottobre, il personale della Polizia di Stato “Squadra Volanti” è intervenuto a Lecco, in via Ferriera angolo Via Carlo Porta, nei pressi del piazzale adiacente al centro commerciale “La Meridiana”, per la segnalazione di una lite in corso.

A chiamare la Polizia un 63enne residente a Lecco che ha riferito agli agenti di avere avuto una lite poi passata alle vie di fatto con un giovane di origini nordafricane, ben descritto. Il cittadino ha dichiarato di aver visto altre volte il ragazzo aggirarsi con il suo cane nel parcheggio del Centro Commerciale. Dopo la colluttazione l’uomo ha detto di essere stato spinto violentemente per terra dal giovane che poi si è dato alla fuga.

In merito alle motivazioni del litigio la vittima ha raccontato ai poliziotti che, mentre era intento a sostare nel parchetto adiacente al centro commerciale, era stato infastidito dall’abbaiare di un cane (presumibilmente di razza pitbull) tenuto al guinzaglio dall’aggressore. Il 63enne si sarebbe avvicinato al proprietario per chiedere di calmare l’animale, di tutta risposta questi avrebbe reagito in modo maleducato, intimandogli di andarsene, spintonandolo e facendolo cadere in terra. Nell’urto l’uomo avrebbe battuto violentemente la schiena.

Gli accertamenti investigativi e le continue ricerche condotte dai poliziotti della Squadra Volanti hanno permesso di rintracciare l’autore dell’aggressione:nella serata di lunedì 22 ottobre gli agenti della Volante lo hanno ritrovato nella medesima zona e, acclarata la dinamica dei fatti hanno denunciato O.O.D., nigeriano classe 1999, per il reato di lesioni personali.