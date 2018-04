CALOLZIO – “Un ringraziamento da parte di tutti i tuoi scout ai quali, quando eravamo ragazzini, hai insegnato rettitudine e amore. Per noi sei stato una guida e ci hai insegnato a essere pronti per le sfide del futuro, ci hai insegnato i valori della solidarietà e della fratellanza per i bisogni di tutti, nessuno escluso. Ancora grazie, ti porteremo sempre nel cuore. Ciao Felicino”.

Un ricordo commosso e toccante quello degli amici scout, gruppo a cui aveva dato vita nel ’45. Un ricordo che rappresenta il pensiero di tutti i volontari delle altre associazioni con cui Felice Tentori ha collaborato durante tutta la sua vita.

Al funerale, oggi pomeriggio, nella chiesa arcipresbiterale c’erano tantissime divise, gruppi a cui aveva dato il suo prezioso supporto: Alpini, Guardie Ecologiche, Volontari del Soccorso, Avis, Protezione Civile.

“Se a Calolzio, da oltre 50 anni, c’è la sezione Avis più che mai attiva e viva, dobbiamo tanta riconoscenza anche a Felice come cofondatore con altri amici volenterosi e convinti. Un bell’esempio di persona – hanno ricordato gli amici avisini -. I tanti anni di collaborazione trascorsi assieme ci hanno unito in sincera amicizia e cordiale allegria”.

La cerimonia funebre è stata celebrata dall’Arciprete di Calolzio don Giancarlo Scarpellini: “Non siamo qui a celebrare i meriti di una persona, le medaglie ce le dà il Signore, ma siamo qui per lasciarci illuminare da una speranza, una speranza che ha accompagnato la vita di Felice e ci dice che tutto quello che ha fatto è stato la base di qualcosa che il signore completerà”.

In tanti hanno voluto dare l’ultimo saluto a Felice Tentori, scomparso all’età di 87 anni al termine di una malattia che lo ha provato. Dopo le preghiere dell’Alpino, del Donatore e del Volontario, all’uscita di chiesa Felice Tentori è stato salutato dal picchetto degli Alpini e da tutti gli amici volontari schierati in divisa.