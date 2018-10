CALOLZIO – Al via i lavori di bonifica alle Trafilerie del Lario, ex trafilerie Brambilla: “superati tutti gli ostacoli burocratici e raggiunto l’accordo con la società proprietaria che prevede un cronoprogramma di interventi e periodici controlli sull’avanzamento lavori, oltre a una fidejussione di 350.000 euro a favore del Comune, che non era affatto scontata in caso di ritardi o mancato intervento, finalmente si parte” annuncia il sindaco di Calolzio, Mauro Ghezzi.

“L’azienda incaricata di effettuare la bonifica è già sul posto e sta preparando il cantiere. Entro fine maggio al massimo – prosegue il primo cittadino – sarà tutto finito e bonificato. Tutte le autorizzazioni sono già state ottenute e di conseguenza si potrebbe chiudere l’operazione anche prima del termine massimo prestabilito. In questi mesi si è lavorato in silenzio senza prestare il fianco a polemiche strumentali, come è politica di questa Amministrazione, per raggiungere il miglior risultato nell’interesse dei cittadini. Ora vigileremo perché tutto proceda secondo quanto concordato”.