CALOZIO – E’ successo intorno alle 2.30 della notte tra giovedì e venerdì: una vettura, una Fiat Punto, si è ribaltata mentre percorreva a velocità sostenuta la Lecco-Bergamo, nel tratto di corso Dante a Calolzio.

Secondo quanto è stato possibile apprendere finora, in attesa della conferma ufficiale da parte delle forze dell’ordine, l’auto non avrebbe rispettato l’alt di una pattuglia dei Carabinieri impegnata in controlli serali, fuggendo dai militari e finendo per sbandare e capottarsi lungo l’arteria che attraversa il centro di Calolzio, all’altezza delle Poste.

Gli occupanti, almeno due da qual che si apprende, dopo l’incidente sarebbero fuggiti, abbandonando il mezzo incidentato sulla strada.

Seguiranno aggiornamenti sull’accaduto appena possibile.