CALOLZIO – Una brutta caduta in cantiere ha costretto un operaio alle cure dei sanitari, intervenuti questa mattina, martedì, in via Toscanini a Calolzio.

L’uomo, un 63enne, stava operando in un’abitazione privata dove erano in corso dei lavori edili, quando, secondo le prime informazioni, sarebbe caduto da un’impalcatura. Un balzo da un’altezza fortunatamente ridotta che gli avrebbe procurato dei traumi non gravi.

Un’ambulanza dei Volontari di Calolzio e i medici del 118 gli hanno prestato i primi soccorsi per poi trasferirlo in ospedale in codice giallo. Sul posto anche il personale dell’ATS (ex Asl) per verificare l’accaduto.