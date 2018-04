CALOLZIO – Ha creato forti rallentamenti l’incidente avvenuto poco dopo le 14 di sabato lungo Corso Europa a Calolzio. Un’autovettura, dopo un urto fuori strada, è rimasta bloccata sulla corsia in direzione Lecco. Non ci sono segnalazioni di feriti. In attesa della rimozione del veicolo, i carabinieri hanno gestito la viabilità facendo defluire il traffico a senso alternato.