CALOLZIOCORTE – Il gruppo Alpini “Pippo Milesi” di Calolziocorte si unisce al cordoglio della famiglia per la scomparsa di Antonio Sormani scomparso all’età di 100 anni. “Il nostro socio Antonio Sormani, classe 1918, è andato avanti” ha detto il vice capogruppo Valentino Mainetti.

Classe 1918, chiamato alle armi il 4 aprile 1939 nel battaglione “Tirano”, partecipò alle operazioni sul fronte occidentale, poi fu mandato in Russia dove prese parte alla battaglia e alla ritirata di Nikolajewka. Ricoverato presso l’ospedale militare russo per congelamenti agli arti inferiori, fu rimandato in Italia per le cure presso l’ospedale di Salsomaggiore. Dimesso nell’aprile del 1943 a settembre fu arrestato e deportato in Germania. Venne congedato nell’ottobre del 1945.

Originario di Milano, visse parecchi anni nella sua casa in via IV Novembre a Calolzio. Il camino che oggi è presente nella sede degli Alpini in località La Cà è un dono di Antonio Sormani e arriva proprio da quella che per tanti anni è stata la sua residenza calolziese.

Proprio lo scorso 29 gennaio aveva raggiunto il traguardo dei 100 anni: “Per questa importante occasione, assieme al segretario Enrico Bonacina e agli ex capigruppo Carlo Viganò e Gian Luigi Marchetti, sono andato a trovarlo a Milano; a nome del gruppo gli abbiamo consegnato un attestato di riconoscimento – ha ricordato Mainetti – Personalmente l’ho conosciuto una quarantina di anni fa, quando ho cominciato a frequentare il gruppo: era una persona seria, corretta e sempre disponibile. Con grande dispiacere abbiamo appreso della sua scomparsa”.

La cerimonia funebre sarà celebrata a Milano, dove Antonio Sormani era tornato a vivere da tempo, mercoledì 2 maggio alle ore 14.45 nella chiesa Mater Amabilis in via Gaetano Previati, 8.