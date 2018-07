CALOLZIO – Tanto fumo e danni ancora da calcolare ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio scoppiato questa mattina, venerdì 20 luglio, in un’abitazione di via Pomarolo, nella frazione Sala di Calolziocorte.

Il rogo ha interessato la mansarda di una delle villette a schiera situate lungo la via. Da confermare, al momento, la causa che ha provocato le fiamme, anche se un’ipotesi potrebbe essere un cortocircuito legato all’impianto fotovoltaico.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati i figli dei proprietari che erano in casa in quel momento. Hanno visto del fumo provenire dal piano superiore e sono usciti immediatamente dall’abitazione avvisando il papà che si è poi precipitato sul posto.

Due autobotti dei pompieri e un’autoscala sono intervenute per spegnere le fiamme che avrebbero distrutto parte della mansarda anche se il tetto potrebbe essersi salvato. Non sono stati invece risparmiati dal rogo il pavimento in legno, un divano e alcuni mobili presenti nei locali.