CALOLZIO – Incidente lungo corso Europa a Calolziocorte: un’auto ed una moto si sono scontrate all’altezza della stazione di servizio Esso, nel tratto di provinciale antistante all’Iperal.

Secondo una prima ricostruzione, pare che entrambi i veicoli viaggiassero in direzione di Lecco; lo schianto si sarebbe verificato mentre l’auto, un suv bianco con targa straniera, stava svoltando alla sua sinistra per accedere al benzinaio, proprio nel momento in cui la due ruote giungeva effettuando una manovra di sorpasso.

Il motociclista, un uomo di 56 anni, ha ricevuto le cure sul posto da parte del personale della Lecco Soccorso; fortunatamente avrebbe riportato solo lievi conseguenze nel sinistro. I carabinieri si sono recati sul posto per accertare la dinamica dell’accaduto.