CALOLZIOCORTE – Soccorsi in azione a Calolziocorte intorno alle 22 di ieri, domenica 22 luglio. Un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio, l’automedica e i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cantelli, frazione Sala, nella zona industriale dietro la chiesa.

Un ragazzino di 15 anni è rimasto ferito a causa di un blocco di cemento caduto a terra. Il blocco, posto a lato della strada per separare la carreggiata dal fosso sottostante, avrebbe schiacciato il 15enne ferendolo alle gambe. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Lecco, mentre i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona.

Spetterà ai Carabinieri stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.