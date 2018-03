CALOLZIOCORTE – “La Camera del lavoro di Lecco si unisce al cordoglio per la scomparsa di Fiorelsa Frigerio, compagna della Cgil per anni impegnata allo Spi Cgil, poi al Patronato Inca, e fino a poche settimane fa volontaria per lo Spi Cgil di Calolziocorte”.

Poche sentite parole per comunicare la scomparsa di una persona molto conosciuta a Calolziocorte e non solo, che svolgeva il suo lavoro con grande passione. Fiorelsa Frigerio se n’è andata all’età di 64 anni a causa di una malattia.

“Ho avuto a che fare con Fiorelsa solamente nell’ultimo periodo prima che andasse in pensione – ha ricordato il segretario generale Cgil Wolfango Pirelli – ma ho colto fin da subito il clima positivo che c’era con le altre ragazze che lavoravano al Patronato Inca di Lecco, erano tutte unite da un sincero spirito di amicizia. Ricordo la festa per il suo pensionamento, è stato un momento molto bello e partecipato. Fiorelsa era una persona molto schietta e sincera, una che le cose te le diceva in faccia, ed era anche molto competente nel suo lavoro. Anche in questi giorni di lutto c’è stata una sincera commozione e tutti si sono stretti intorno alla sua famiglia”.

“Ieri (domenica, ndr) ci ha lasciato una compagna storica, un’amica. E’ stata componente del Comitato Direttivo della Fillea di Lecco per diversi anni. Ha portato il suo prezioso contributo soprattutto per le tematiche legate alle malattie professionali ed alle iniziative culturali. Ciao Fiorelsa e grazie…” il pensiero dei compagni della Fillea Cgil Lecco.

I funerali saranno celebrati oggi, martedì 27 marzo, alle ore 15 presso la chiesa Arcipresbiterale di Calolziocorte. Fiorelsa lascia il marito Attlio Castagna, la figlia Laura con Davide, la sorella Mariella con Maurizio.