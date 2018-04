CALOLZIOCORTE – L’ex ERC sta diventando un dormitorio? L’allarme scatta sul gruppo Facebook ‘sei di Calolzio se…’ lanciato da alcuni cittadini. Il post inevitabilmente ha sollevato le polemiche sull’ex area industriale che giace abbandonata da anni.

“Non sapevamo ci dormissero delle persone, provvederemo a verificare nei prossimi giorni – risponde l’assessore alla Polizia Locale Sonia Mazzoleni – comunque l’area è costantemente monitorata dalle Forze dell’Ordine ed anche dagli agenti di Polizia Locale essendo in stato di abbandono”.

Da quattro anni, infatti, i cancelli dell’ ex Elettro Radio Costruzioni, poi acquisita dalla Onyx Srl, sono chiusi per fallimento, mentre procede il processo a carico dell’amministratore unico Mauro Tosi accusato di bancarotta fraudolenta.

Una zona, quella del Lavello ed in particolare in prossimità della stazione, non nuova a episodi di questo tipo. Nell’ottobre 2016, era stato ripulito e “sigillato” il parcheggio interrato, di fatto mai aperto alle auto, ma diventato nel tempo bivacco per senza fissa dimora e spazio in cui accumulare immondizia, del tutto analoga la situazione dell’ex hotel Italia, fino a qualche mese fa dimora d’occasione per i clochard.