CALOLZIO – Nuovo blitz dei Carabinieri di Calolziocorte nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 7 agosto, al parco lungo l’Adda (nei pressi della Cartiera, in zona Lavello).

Un’area diventata tristemente nota negli ultimi anni per il degrado legato allo spaccio e alla microcriminalità, che gli uomini dell’Arma hanno deciso di tenere monitorata con controlli sempre più intensi.

L’iniziativa di oggi, come quella effettuata a fine luglio, rientra infatti in un più ampio piano di controlli dell’area Lavello e Cartiera volto a prevenire lo spaccio di stupefacenti e altri episodi di criminalità segnalati dagli stessi residenti e dai frequentatori del parco. Soltanto pochi giorni fa un uomo era finito in manette dopo aver rubato una bicicletta e minacciato il suo proprietario.

Dodici i Carabinieri che questo pomeriggio hanno preso parte all’operazione e hanno provveduto a controllare le persone presenti.