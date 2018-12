CALOLZIO – Un motociclista è stato soccorso all’ora di pranzo di venerdì, nella zona del Lavello di Calolziocorte, dopo lo scontro con un’auto lungo via De Gasperi.

Il sinistro è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Sassi, strada che porta verso la stazione ferroviaria. Il ferito è un uomo di 48 anni che viaggiava a bordo di uno scooter. Il personale della Lecco Soccorso gli ha prestato cure sul posto insieme ai medici del 118, per poi predisporre il trasporto verso l’ospedale. Avrebbe riportato traumi seri ma non gravi.

Sul posto la Polizia Locale per rilevare l’incidente e chiarire la dinamica dell’accaduto.