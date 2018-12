CALOLZIOCORTE – E’ soltanto il primo di una serie di controlli che verranno effettuati dalla Polizia Locale di Calolziocorte nell’area della stazione. Oggi pomeriggio, 6 dicembre, sei agenti sono stati impegnati nelle verifiche di persone e veicoli.

“La zona della stazione, come in tutte le città, rappresenta un’area particolarmente delicata e perciò, anche a seguito di alcune segnalazioni da parte dei cittadini, abbiamo deciso di effettuare una serie di controlli – ha detto l’assessore alla sicurezza Luca Caremi -. La Polizia Locale ha così risposto a una richiesta caldeggiata, in primis, dal sindaco Marco Ghezzi. Ringrazio gli agenti del comando guidato da Andrea Gavazzi per il loro impegno”.

La zona della stazione, specialmente negli ultimi mesi, è sotto osservazione da parte di tutte le forze dell’ordine: “Un ringraziamento va ai Carabinieri che hanno fatto vedere la loro presenza e, anche noi come comune, cerchiamo di fare la nostra parte, ovviamente in base alle forze che abbiamo a disposizione. E’ necessario comunque far capire che la zona è controllata”.

Per la Polizia Locale calolziese non si tratta di un intervento a spot : “L’intenzione è quella di continuare su questa strada – ha concluso Caremi -. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane perché è fondamentale mantenere l’attenzione alta”.