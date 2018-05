CALOLZIOCORTE – Un ragazzo entra nella Pasticceria da Cris, qualche minuto dopo ne esce correndo, rincorso dalla proprietaria. È quanto si vede nella registrazione della telecamera di sicurezza del noto negozio calolziese, riprese che risalgono a qualche ora fa. Una brutta esperienza, questa mattina, domenica, per Cristina Valsecchi, la proprietaria nonché esponente in consiglio comunale per Lega Nord, che non si è minimamente lasciata spaventare, ma, intuita la situazione, ha rincorso il ladro, poi identificato dalle Forze dell’Ordine.

“Sono appena stata al comando dei carabinieri di Calolzio per l’identificazione e la denuncia” ci racconta Cristina Valsecchi quando la raggiungiamo telefonicamente. Erano le 9.40, “la porta del mio negozio era aperta mentre ero nel laboratorio sul retro, due clienti erano appena usciti quindi il campanello che segnala l’entrata di qualcuno non è suonato, ma ho sentito il rumore della cassa aprirsi” ricostruisce la commerciante che si è immediatamente precipitata sorprendendo il ladro arraffare una sessantina di euro.

“Gli ho urlato di andarsene e lasciare i soldi, ha cercato di scappare e l’ho rincorso, una volta fuori dal negozio ha lanciato le banconote per terra ed è scappato via”. Subito la chiamata ai Carabinieri e la condivisione su Facebook della registrazione della telecamera. “L’abbiamo cercato tutta mattina nei dintorni, una mia cliente lo ha riconosciuto all’U2 – il market in centro città – ho avvisato le Forze dell’Ordine e ci sono subito andata anche io, l’ho visto uscire dal negozio, per prendere tempo e aspettare i Carabinieri ho finto di chiedergli l’ora, non mi ha nemmeno riconosciuta”. In pochi secondi gli uomini del comando di Calolzio erano alle spalle del ragazzo che è stato fermato. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un minorenne straniero.

“Ho reagito d’impulso – spiega Cristina Valsecchi – non accetto che qualcuno entri a rubare nel mio negozio dove passo intere giornate a lavorare con tanta passione. Non è giusto. L’indifferenza del ragazzo mi ha fatto veramente arrabbiare, non ha cercato di nascondersi, di andare via da Calolzio, ma era al supermercato come se nulla fosse successo. Questa situazione di degrado deve finire!” conclude, ringraziando le Forze dell’Ordine.