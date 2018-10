CALOLZIOCORTE – Incendio in via ai Colli, Vigili del Fuoco a Foppenico.

Due squadre dei pompieri di Lecco sono intervenute a Calolzio per un incendio che si è sviluppato nella zona di via ai Colli, nella frazione Foppenico. Sono giunti sul posto con un’autopompa e un fuoristrada con modulo da antincendio boschivo, per domare le fiamme che hanno interessato un canneto e degli sterpi.

L’intervento tempestivo ha evitato che la propagazione del fuoco potesse interessare un capanno agricolo e degli orti nelle immediate vicinanze. Le operazioni di spegnimento sono durate due ore.