CALOLZIOCORTE – Mattinata movimentata quella di oggi, giovedì, a Calolziocorte per un incidente che ha visto coinvolti una moto e un’auto in via Erta, nella frazione di Sala.

La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto, ma a seguito dell’incidente, la Fiat Panda è finita fuori strada ribaltandosi nel fosso a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenute due ambulanze, Volontari del Soccorso di Calolzio e Lecco Soccorso, insieme all’automedica. Allertati anche i Vigili del Fuoco di Lecco. I feriti, un ragazzino di 17 anni e una donna di 33 anni, dopo essere stati stabilizzati sono stati trasportati all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico).

Laboriose anche le operazioni di recupero dell’auto effettuate dall’autosoccorso Lanfranchi di Lecco: la Fiat Panda è stata recuperata dal fosso in cui era finita dopo aver oltrepassato il ciglio della strada.