CALOLZIOCORTE – Tecnici al lavoro proprio in questi giorni per sistemare la frana che, il 1° novembre scorso, aveva interessato la strada che collega la frazione calolziese di Rossino e Carenno, in località Oneta.

Dopo il grosso distacco per cui era intervenuta anche la Protezione Civile cittadina, il pendio, proprio a seguito del persistere del maltempo, aveva continuato a scaricare materiale anche se in maniera minore. Il privato, proprietario del terreno, è quindi intervenuto per la messa in sicurezza definitiva del terreno che si affaccia sul importante arteria che collega Calolzio con la zona montana.

Dopo la pulizia delle piante pericolanti si sta quindi provvedendo al posizionamento delle reti paramassi, intervento che dovrebbe risolvere in maniera definitiva il problema di quel tratto di strada che, già in passato, era stato interessato da piccoli smottamenti.

Soddisfatta l’assessore alla Protezione Civile Cristina Valsecchi che in queste settimane ha effettuato diversi sopralluoghi e ha seguito da vicino l’evolversi della situazione.