MANDELLO – Una coltre di fumo densa ha invaso nella primissima mattinata di venerdì’ la superstrada, all’altezza di Mandello, per l’incendio di un camion che ha costretto i Vigili del Fuoco ad intervenire prontamente.

Le fiamme, che potrebbero essere scaturite da un problema alle ruote, avrebbero avvolto il rimorchio del mezzo pesante. L’autista si è accorto in tempo di quanto stava accadendo ed è riuscito ad accostare il camion nella piazzola di sosta. E’ successo all’alba di venerdì’, poco prima delle 6, in prossimità della stazione di servizio posizionata accanto alla SS36.

Proprio la presenza del vicino distributore di benzina ha indotto i pompieri ad operare con ben sei squadre per evitare che il rogo potesse propagarsi. Non si segnalano feriti. Le operazioni di spegnimento sono durate alcune ore ed è stato necessario procedere allo smassamento del materiale contenuto nel rimorchio, cartoni contenenti bustine di the e camomilla trasportati dal camion.