MALGRATE – Una scia di gasolio sulla strada ha costretto pompieri, cantonieri e Polizia Locale a lavorare fino alle tre della notte per ripulire le strade: a lasciarcela è stato un tir in transito tra Malgrate e Civate che, a causa di un problema al serbatoio, ha perso il carburante sulla carreggiata.

Tracce di gasolio si sono protratte dalla rotatoria del Gaggio sino allo svincolo per la SS36 a Civate che è stato chiuso per diverso tempo per evitare rischi agli automobilisti.