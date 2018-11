LECCO – Mattinata da dimenticare per il conducente del tir rimasto bloccato a lungo in piazza Manzoni a Lecco, non riuscendo a divincolarsi con il bilico lungo la strada del centro città.

Il tir ha percorso via Dante per poi doversi fermare subito dopo l’edicola e il bar dell’omonima piazza Manzoni. E’ stato necessario l’intervento della Polizia Locale e decine di minuti prima che il camion riuscisse e lasciare la strada.

Le auto che nel frattempo si erano incolonnate alle spalle del tir sono state fatte tonare in retromarcia verso l’imbocco del viale, consentendo al tir di fare lo stesso.