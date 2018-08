CASARGO – Intervento nella mattinata di oggi, domenica, all’Alpe di Paglio a Casargo per soccorrere un uomo colto da malore.

L’allarme è scattato intorno alle 10: sul posto la Croce Rossa di Premana e l’elicottero decollato da Sondrio che ha provveduto prendere in carico il paziente, di 59 anni, trasportato poi in ospedale in codice rosso.