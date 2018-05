CASATENOVO – E’ stato trasportato al pronto soccorso in gravi condizioni a seguito di uno scontro avvenuto in via Roma a Casatenovo.

Ad avere la peggio è stato un motociclista di 72 anni che si è scontrato, per cause ancora in fase di accertamento, con un’auto.

Sul posto, oltre all’ambulanza e all’automedica, sono intervenuti anche l’elisoccorso e i Vigili del Fuoco. L’impatto con l’asfalto sarebbe stato molto violento e le condizioni del 72enne sembrano serie.

Allertati anche gli agenti della Polizia Locale e della Polstrada a cui spetterà il compito di chiarire la dinamica dell’incidente.