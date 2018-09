CASTELLO BRIANZA – Le avevano caricate sul container di un camion diretto al porto di Genova, peccato che le due automobili in questione risultassero rubate: sono stati i carabinieri ad individuare il carico illecito e a denunciare tre soggetti, già noti alle forze dell’ordine, per il reato di ricettazione.

Il camion aveva appena lasciato il capannone di un’azienda non operativa quando i militari della stazione di Oggiono l’hanno fermato per un controllo. Sul rimorchio i carabinieri hanno rinvenuto due autovetture Toyota C-HR Ibrid, entrambe risultate rubate in Milano il 14 e 19 settembre scorso.

Il tutto sarebbe avvenuto all’insaputa del conducente dell’autoarticolato, al quale era stata fornita documentazione attestante il trasporto di materiale di risulta (letti, materassi ed armadi usati). Gli accertamenti dei carabinieri all’interno del capannone industriale hanno permesso di rintracciare i tre soggetti che hanno materialmente provveduto a caricare sul container le auto rubate.

Si tratta di un 47enne, residente a Saint Vincent (AO), un 41enne, di origine senegalese, residente a Cinisello Balsamo (MI) ed un 56enne, residente a Milano, tutti denunciati alla Procura della Repubblica.

Le autovetture, al termine delle verifiche di rito, sono state restituite agli aventi diritto.