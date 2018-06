LECCO – Si terranno martedì alle 10.45, nella chiesa di Castello, i funerali di Gianfranco Anghileri, classe 1925, uno dei membri più anziani dei Ragni di Lecco.

“Ero via a studiare, si fa per dire, quando hanno fondato questo ‘benedetto’ gruppo – ricordava col sorriso Anghileri in un’intervista realizzata da Modisca (MOntagne di SCAtti) nel 2014 – All’inizio non avevamo il maglione rosso. E’ arrivato dopo. Lo indossavo anche nel servir messa. Avevamo appena tolto la camicia nera e mettere qualcosa di rosso è stato un bel salto” scherzava nel servizio giornalistico.

Nella stessa intervista Anghileri raccontava gli esordi, dalle vacanze ai Resinelli alle arrampicate sugli alberi da ragazzi, poi sulla roccia e quindi le prime salite, la nascita dei Ragni, poi la grande passione per lo sci alpinismo.

“C’è chi in montagna va per fare l’eroe e deve fare la grande impresa, e chi va perché gli piace la montagna, il gesto, la compagnia. Noi non abbiamo mai fatto grandi cose, ma facevamo quello che ci piaceva”.