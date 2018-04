CESANA BRIANZA – Incidente stradale venerdì sera a Cesana Brianza, in via Alcide De Gasperi all’altezza del My Lounge.

Coinvolta un’autovettura che per motivi da chiarire ha perso il controllo finendo per ribaltarsi.

Sul posto si sono portati i soccorsi, un’ambulanza e i Vigili del Fuoco di Lecco, allertati in codice rosso. Nell’incidente è rimasto coinvolto un 34enne, illeso.