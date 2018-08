CESANA BRIANZA – Incidente nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 6 agosto, a Cesana Brianza. Un’auto, una Ford Fiesta blu, guidata da una donna di 57 anni, stava viaggiando verso Lecco lungo la Provinciale quando, all’altezza dell’incrocio con via Marco d’Oggiono, è uscita di strada. Le cause del sinistro sono al vaglio della Polizia Locale di Cesana intervenuta sul posto, stando a quando appreso la donna, prima sarebbe andata a sbattere contro lo spartitraffico all’ingresso della rotatoria, poi avrebbe proseguito la sua corsa “parcheggiando” proprio al centro della rotonda.

Fortunatamente in quel momento non sopraggiungevano altri veicoli o pedoni perciò, oltre all’auto (e alla rotonda), non ci sono stati danni a persone. L’impatto è stato violento, la parte anteriore della macchina è andata distrutta, ma la donna è scesa dall’abitacolo con le proprie gambe e sembrerebbe non aver riportato conseguenze nell’impatto.

Sul posto sono stati chiamati in codice rosso i soccorsi: un’ambulanza di LarioSoccorso, un’automedica, i Vigili del Fuoco di Lecco e la Polizia Locale che si occuperà ora dei rilievi per stabilire la dinamica.

La donna, come detto, non avrebbe riportato conseguenze. E’ stata comunque affidata alle cure dei sanitari e trasportata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.